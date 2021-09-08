Пользователи Telegram по всему миру жалуются на сбои
Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера
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МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По состоянию на 9.03 мск было зафиксировано 215 жалоб. 75% пользователей соцсети жалуются на проблемы с подключением, 25% — на проблемы с отправкой сообщений.
С проблемами столкнулись жители России, Украины, Германии и других стран.
Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".