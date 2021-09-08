МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Пользователи Telegram по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Через Telegram утекла база данных о 40 тысячах банковских операций

По состоянию на 9.03 мск было зафиксировано 215 жалоб. 75% пользователей соцсети жалуются на проблемы с подключением, 25% — на проблемы с отправкой сообщений.

С проблемами столкнулись жители России, Украины, Германии и других стран.

Telegram — мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".