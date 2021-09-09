МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Нарушения внутренней информационной безопасности, которые чреваты утечками данных, чаще всего происходят в компаниях производственной сферы, причем больше всего нарушений происходит при работе с документами под грифом "Для служебного пользования" (ДСП), говорится в исследовании компании "Ростелеком", с которым ознакомились РИА Новости. Эксперт научил, как быть, если на вас повесили долг, который вы не брали

Проанализировав данные пилотных проектов использования системы защиты от утечек Solar Dozor в 97 российских компаниях в период с 2018 по 2020 года, аналитики "Ростелекома" составили портрет организации — типичной "жертвы" внутренних нарушителей. Оказалось, это компания производственной сферы со штатом более тысячи сотрудников, которые допускают в общем около двух тысяч нарушений информационной безопасности в месяц.

"В целом, "Топ-5" отраслей, в которых компании столкнулись с наибольшим количеством критичных нарушений, включает научно-производственные организации (4 181 нарушений), производство (1 968), финансовые организации (1 847), транспорт и логистика (1 335), органы государственной власти и предоставление государственных услуг (460)", — говорится в исследовании.

"Наиболее часто в компаниях этих отраслей встречаются внутренние нарушения правил работы с документами с грифом "Для служебного пользования" и иными конфиденциальными документами. Их бесконтрольно копируют на съемные носители, пересылают на внешние адреса электронной почты на бесплатных почтовых сервисах, хранят в открытом доступе во внутренней сети", — поясняют эксперты.

Лидерами по числу выявляемых нарушений названы подразделения, обслуживающие основные производственные процессы: бухгалтерия (14,8%), ИТ и техподдержка (12,9%), кадры и маркетинг (10,3%) и закупки (9,5%). Суммарно на них приходится почти половина всех нарушений. Здесь чаще всего фигурирует распространенный вид нарушения "нецелевое использование рабочего времени". Юрист рассказала, что будет если вовремя не передать показания счётчиков

"Вопреки расхожему мнению о том, что для производственного блока информационные утечки не характерны и здесь люди заняты делом, а не сидят в соцсетях, пилотирование нашей DLP-системы в организациях этой сферы демонстрирует обратное. В целом здесь основная доля нарушений фиксируется среди так называемого офисного или административного персонала производственных предприятий", — пояснила старший бизнес-аналитик компании "Ростелеком-Солар" Елена Черникова.

Существенной долей этих нарушений, по ее словам, являются нарушения служебной дисциплины — подработки, нецелевое использование рабочего времени и оборудования работодателя. Для бизнеса же такие нарушения чреваты утечками данных, которые ведут к репутационным и финансовым потерям, а в случае с государственными организациями речь вполне может идти об утечках информации, составляющей государственную тайну, отмечают авторы исследования.