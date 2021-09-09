МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. "Вымпелком" на прошлой неделе получил два штрафа по 350 тысяч рублей каждый за направление рекламы в информационных сообщениях о состоянии баланса и зачислении оплаты, а также в push-сообщениях без согласия со стороны абонентов, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Москве. Veon продает башенный бизнес за 970 миллионов долларов

"На минувшей неделе ПАО "Вымпелком" получило два штрафа по 350 тысяч рублей каждый за направление рекламы в информационных сообщениях о состоянии баланса и зачислении оплаты, а также в сплывающих на экране телефона push-сообщениях, тогда как согласие на получение подобной дополнительной информации абоненты оператору связи не давали", — говорится в сообщении.

Поясняется, что в первом случае согласие на получение рекламы было позднее вписано в договор услуг связи с "Вымпелкомом". Оператор утверждал, что в договоре была графа "не согласен на получение рекламы", в которой абонент имел возможность поставить галочку и отказаться от рекламы, но не сделал этого. Однако заявитель представил копию договора, в котором такая графа отсутствовала. Таким образом, согласие на получение рекламы не было добровольным, а было навязано абоненту.

Во втором случае анкету с согласием на получение рекламы заполнило лицо, которое не являлось владельцем телефонного номера и не имело право на предоставление подобного согласия. Сбербанк нашел новый способ борьбы с телефонными мошенниками

"Мы не перестаем говорить о том, что операторы связи, обладая настолько обширной информацией о собственных абонентах должны проявлять большую осмотрительность при проверке согласия на получение рекламы. Заполнение любых анкет, заявок и разрешений не уполномоченным на то лицом не может исключать факт нарушения и тем более не оправдывает оператора связи, который обладает достаточными сведениями о принадлежности телефонного номера конкретному гражданину", — отметила руководитель Московского УФАС Екатерина Соловьева.

"Вымпелком" — один из крупнейших в России сотовых операторов. Компания принадлежит холдингу Veon Ltd. (прежнее название — Vimpelcom Ltd.), крупнейший акционер которого — LetterOne Михаила Фридмана (47,9%).