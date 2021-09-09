МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Специалистам "Яндекса" удалось отразить рекордную в истории интернета DDoS-атаку на компанию — более чем в 20 млн RPS (request per second, запросов в секунду), сообщается в блоге компании на портале "Хабр". Акции "Яндекса" обновили исторический максимум

"Нашим специалистам действительно удалось отразить рекордную атаку более чем в 20 млн RPS — это самая крупная атака из известных за всю историю интернета. Но это лишь одна из множества атак, направленных не только на "Яндекс", но и на многие другие компании в мире", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что подобные атаки продолжаются уже несколько недель в очень больших масштабах, и их источник — новый ботнет, о котором пока мало что известно.

Как ранее сообщали РИА Новости в компании, DDoS-атаку на "Яндекс" в минувшие выходные отразили сетевая инфраструктура и система фильтрации нежелательных запросов, инцидент не повлиял на работу сервисов, данные пользователей не пострадали.