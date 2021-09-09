МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Компания Facebook представила свои "умные" очки, созданные в рамках партнерства с франко-итальянской EssilorLuxottic, владеющей премиальным брендом оптики Ray-Ban, сообщается в пресс-релизе Facebook. "Яндекс" отразил крупнейшую DDoS-атаку

"Сегодня мы ради представить Ray-Ban Stories – "умные" очки, которые дают вам новые возможности фото и видео съемки, а также способы делиться своими приключениями, слушать музыку или принимать телефонные звонки…", — говорится в сообщении компании.

Очки Facebook под брендом Ray-Ban представлены в 20 разных вариациях оправы и цветов. Для приобретения они будут доступны онлайн и в некоторых магазинах Ray-Ban на территории США, Австралии, Канады, Ирландии, Италии и Великобритании. Начальная стоимость "умных" очков составит 299 долларов.

В очки встроены камеры разрешением 5 мегапикселей, которая управляется кнопкой съемки или с помощью голосовых команд Facebook Assistant. Также устройство имеет open-ear наушники и три микрофона.

Отмечается, что Ray-Ban Stories будут подключены к новому приложению Facebook View, которое позволит владельцам очков делиться фото и видео в таких соцсетях как Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter. Также есть возможность сохранения созданного контента на телефон.

Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.