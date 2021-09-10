МОСКВА, 10 сент — ПРАЙМ. Новый "цифровой налог" положительно повлияет на бизнес российских IT-компаний, рассказал "Известиям" аналитик ФГ "Финам" Леонид Делицын. Эксперт назвал привычки, которые стоит перенять у успешных бизнесменов

Ранее Минфин оценил доходы бюджета от наднационального цифрового налога в десятки миллиардов рублей ежегодно. Издание узнало у финансистов, как реформа может сказаться на российских компаниях.

Цель нового налога — обязать иностранные корпорации платить налоги там, где они извлекают прибыль, а не в стране регистрации. Следовательно, на отечественный бизнес этот налог никак не повлияет, объяснили специалисты. Еще один вариант — новая мера улучшит положение российских фирм.

Минфин оценил доходы от введения наднационального цифрового налога

"Цифровой налог", вряд ли даст достаточно средств, чтобы конкурировать на глобальных рынках. Но источником средств для поддержания импортозамещения по некоторым важным направлениям IT он стать может", — отметил Леонид Делицын.