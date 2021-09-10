МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Фонд Била и Мелинды Гейтс вложил до 70 миллионов долларов в создание таблеток от коронавируса, сообщает CNBC. В обмен на деньги они получат долю в стартапе Exscientia, который с помощью искусственного интеллекта разрабатывает лекарства. Глава Депздрава оценил вероятность четвертой волны коронавируса в Москве

Планируется, что часть средств пойдет на создание новых противовирусных таблеток для лечения COVID-19 и предотвращения пандемий в будущем. Это уже второе денежное вложение Гейтсов в фирму.

Exscientia специализируется над разработкой методов лечения коронавирусов, в особенности COVID-19, а также гриппа и вируса Nipah, передающегося от животного к человеку и провоцирующего респираторные заболевания. Фирма утверждает, ее искусственный интеллект может сократить время, необходимое для изобретения препаратов против коронавирусов, на 20%.

По словам генерального директор Exscientia Эндрю Хопкинса, продолжающаяся пандемия COVID-19 подчеркивает безотлагательность разработки безопасных и эффективных лекарств широкого спектра действия для расширения нашего арсенала средств против вирусов и их штаммов. Он видит большой потенциал терапевтического применения так называемых "малых молекул" (низкомолекулярных веществ, которые могут достаточно быстро проникать внутрь клеток и достигать своих "мишеней").

Exscientia уже разрабатывала медикаменты при помощи искусственного интеллекта. Так, при сотрудничестве с японским производителем лекарств Sumitomo Dainippon Pharma были выпущены два препарата для лечения психических заболеваний.

Сейчас лекарственные средства проходят клинические испытания. Стартап также самостоятельно разработал препарат для борьбы со злокачественными опухолями.

Фармацевтическая индустрия изобрела вакцины для предотвращения инфицирования коронавирусом. Вакцины Pfeizer/BioNTech, Moderna, Vaxzevria, (бывшая AstraZeneca), Johnson & Johnson и "Спутник V" используются по всему миру.

Однако до сих пор нет высокоэффективных средств для лечения заболевания. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала неэффективным ремдесивир. Кроме того, ученые из Европейского общества клинической микробиологии (ECCMID) назвали бесполезным и другой популярный препарат — азитромицин.