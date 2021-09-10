МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook, предоставит пользователям возможность сквозного шифрования резервных копий из мессенджера, сообщает Facebook. Facebook представила свои "умные" очки

"Мы добавляем в WhatsApp еще один уровень конфиденциальности и безопасности – возможность сквозного шифрования резервных копий, которые люди предпочитают хранить на Google Drive или iCloud. WhatsApp является первой системой обмена сообщениями такого масштаба, которая предлагает сквозное шифрование сообщений и резервных копий", — отметил глава Facebook Марк Цукерберг в своем обращении в соцсети.

Таким образом, как сообщает в своем релизе Facebook, если пользователи активируют сквозное шифрование своих резервных копий, ни WhatsApp, ни провайдер услуг резервного копирования не смогут получить доступ к скопированной информации или уникальному ключу ее шифрования, который генерируется случайным образом. А для получения доступа к собственным резервным копиям пользователям необходимо будет воспользоваться ключом шифрования.

Кроме того, для подключения сквозного шифрования резервных копий компания разработала новую систему хранения ключей шифрования, которая совместима с iOS и Android. Сам ключ можно защитить вручную или с помощью пользовательского пароля.

WhatsApp — принадлежащее Facebook приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.