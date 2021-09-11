МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. На тот случай, если смартфон потеряется или будет украден, лучше заранее иметь план действий, рассказал в интервью радио Sputnik программист, специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин. Эксперт научил, как поймать шпиона в вашем смартфоне

По его словам, после пропажи телефона, на котором не был установлен пароль, в первую очередь устройство необходимо заблокировать, а затем можно попытаться отследить его местоположение.

"На телефонах на базе Android есть сервисы по типу "антивор", которые позволяют удаленно отследить локацию, заблокировать телефон или удалить все данные. На устройствах IOS есть функция "найти устройство", вы также сможете удаленно заблокировать телефон. Сделать это и отследить местоположение смартфона возможно, если у вас изначально были включены такие функции, как геолокация и мобильная передача данных", – уточнил Вакулин.

Если на телефоне установлен пароль или он настроен на биометрические данные владельца, то блокировать его необязательно. По мнению эксперта, подобрать "ключ" к найденному или украденному гаджету практически невозможно. Специалист объяснил, как калькулятор поможет скрыть данные на смартфоне

Но ни отследить, ни заблокировать устройство не удастся, если оно выключено. Оператор мобильной связи может определить последнюю геолокацию выключенного телефона, однако такие данные предоставляются только по запросу правоохранительных органов.

После удачной или неудачной попытки заблокировать телефон и отследить его местоположение нужно обратиться в полицию. Лучше иметь коробку от телефона и чек из магазина — они помогут доказать, что устройство действительно принадлежит заявителю, если его новый обладатель будет утверждать обратное.

"Коробку из-под телефона и чек после покупки желательно хранить, пока вы пользуетесь устройством. На коробке и чеке есть код IMEI – идентификатор вашего гаджета. В дальнейшем полицейские смогут сверить данные, это поможет установить, что телефон ваш, если, например, воры выбросили симку", – объяснил Вакулин.

Также он посоветовал позвонить на пропавший телефон перед тем, как обращаться в полицию — есть вероятность, что нашедший устройство человек откликнется и согласится его вернуть.

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