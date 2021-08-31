МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. При использовании смартфона число морганий резко сокращается, что вызывает повышенное испарение защитной слезной плёнки — глаза начинают краснеть и слезиться. На пересушенную слизистую легко прилипают разнообразные микроорганизмы, вызывающие воспаления глаз. Также при этом снижается чёткость изображения, рассказала агентству "Прайм" офтальмолог-хирург Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Наталия Боша. Врачи рассказали об ухудшении зрения из-за коронавируса

"Кроме того, доказано, что долгая фокусировка на близком расстоянии вызывает у детей развитие и прогрессирование близорукости, а взрослых может возникать спазм аккомодации — когда при взгляде вдаль всё расплывается. Это может сопровождаться снижением работоспособности, головокружениями и головными болями", — поясняет врач.

Также использование смартфона — это вынужденная позиция с напряжением мышц шеи и воротниковой зоны. Перенапряжение в этой области вызывает нарушения кровообращения по позвоночным артериям, которые снабжают кровью заднюю область головного мозга — где расположен, в частности, зрительный центр.

По словам специалиста, у людей могут появляться приступы резкого сужения полей зрения вплоть до полного кратковременного пропадания зрения на один или оба глаза. Могут появляться тёмные пятна перед глазами, которые препятствуют восприятию текста или изображений, а сам приступ может сопровождаться головной болью.

Офтальмолог советует не давать смартфон детям до девяти лет — это "самый уязвимый возраст". Взрослым также желательно как можно чаще отрываться от экрана смартфона и смотреть вдаль.

"Смартфон следует, по возможности, держать на расстоянии 40 — 45 см от глаз, что особенно критично для детей и подростков", — заключила эксперт.