МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Дочерняя компания Amazon.com Kuiper Systems в своем обращении к Федеральной комиссии по связи США резко прокомментировала действия SpaceX, обвинив ее в нарушении и игнорировании общих правил. Об этом сообщает Bloomberg. Странный твит Илона Маска потряс пользователей Twitter

Подконтрольная американскому миллиардеру Джеффу Безосу компания утверждает, что SpaceX Илона Маска придерживается позиции, согласно которой "правила предназначены для других людей". Формально разбирательство между сторонами связано с орбитальными параметрами спутников систем глобального доступа к интернету Kuiper и Starlink.

Amazon.com в своем письме к регулятору обвинил Маска в несанкционированном использовании спутниковых радиопередатчиков, не согласованном с компетентными органами пуске ракет, а также в незаконном строительстве объектов наземной космической инфраструктуры и возведении автомобильного завода в обход действующих правил.

Отвечая на претензии конкурента, SpaceX ответила, что восьмистраничная "обличительная речь" Amazon.com "совершенно не имеет отношения" к темам, рассматриваемым регулятором.