Самый богатый человек в мире инвестирует в бессмертие человечества
MIT Tech Review: Безос стал инвестором стартапа Altos Labs, который создает технологию бессмертия
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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Основатель Amazon Джефф Безос, которого называют самым богатым человеком в мире, стал инвестором стартапа Altos Labs. Последний занимается созданием технологий для борьбы со старением, вплоть до бессмертия. Об этом пишет MIT Tech Review.
Сообщается, что в компании изучают процесс старения и разрабатывают технологию, которая будет способна менять клетки человека, чтобы победить старение. Исследования основываются на разработках японского ученого Яманаки Синъи, получившего Нобелевскую премию. В планах специалистов Altos Labs открыть способ, который позволит продлить жизнь человека на 50 лет.