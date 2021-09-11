МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Основатель Amazon Джефф Безос, которого называют самым богатым человеком в мире, стал инвестором стартапа Altos Labs. Последний занимается созданием технологий для борьбы со старением, вплоть до бессмертия. Об этом пишет MIT Tech Review. Билл Гейтс хочет побороть коронавирус искусственным интеллектом

Сообщается, что в компании изучают процесс старения и разрабатывают технологию, которая будет способна менять клетки человека, чтобы победить старение. Исследования основываются на разработках японского ученого Яманаки Синъи, получившего Нобелевскую премию. В планах специалистов Altos Labs открыть способ, который позволит продлить жизнь человека на 50 лет.