МОСКВА, 12 сен – ПРАЙМ. Биометрические данные нельзя "угнать", а подделать — сложно, но можно, рассказал "Парламентской газете" ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В Госдуме предложили ввести биометрию для открытия счетов в банках

Он советует не полагаться на биометрию как единственный способ подтвердить свою личность. Одновременно с распознаванием по лицу, в тех случаях, когда это особенно важно, например, при получении финансовых услуг, нужно использовать еще и пароль. Либо следует сочетать несколько способов биометрической аутентификации, например, одновременно по голосу и лицу.

Эксперт заверил, что биометрия — один из самых безопасных и точных способов идентификации. "Потому что это и есть вы", — объяснил он.

Также он прокомментировал распространяемые в Сети слухи о том, что мошенники в телефонном разговоре могут записать голос человека и затем использовать его, чтобы, к примеру, взять кредит.

"Это ерунда. Во-первых, только по голосу кредит никто не дает. Во-вторых, мошенникам нужно будет записать определенные слова, чтобы затем смонтировать из них нужные фразы. Такой монтаж очень легко проверяется", — сказал эксперт. Эксперт оценил риски кредитования через банкомат

В то же время, как отмечает издание, мошенники во всем мире все чаще прибегают к подделке биометрических данных с целью совершения преступлений, в частности, хищений средств. Так, в Китае злоумышленники находили фотографии клиентов банков, «оживляли» их с помощью мобильного приложения, после чего снимали деньги со счетов граждан.

Член Комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин отметил, что в России биометрия входит в перечень персональных данных, закрепленных законом и строго охраняемым. Кто бы ни собирал данные, он обязан обеспечить их правильное, а значит, безопасное хранение, обработку и защиту.

Председатель думского IT-Комитета Александр Хинштейн прогнозирует, что количество биометрических сервисов будет расширяться, а значит, появятся и те, кто захочет на этом нажиться. По его словам, установление ответственности за подделку биометрических данных — задача для депутатов следующего, восьмого созыва.

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