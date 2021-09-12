МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Китайский производитель гаджетов Xiaomi заявил, что не получал жалоб о блокировке своих смартфонов на территории Европы и стран СНГ, а также на территории Крыма.

При этом на странице бренда в социальной сети Facebook пользователи оставляют сообщения об ограничении использования устройств Xiaomi в некоторых регионах.

Как сообщали ранее в СМИ, компания Xiaomi блокирует работу своих телефонов в ряде стран. В список входят Куба, Иран, Сирия, Северная Корея, Судан. Также сюда частично попала Россия — в Крыму пользователи также сталкиваются с этой проблемой.

Через несколько дней после покупки нового смартфона бренда на экране якобы появляются сообщения о том, что политика производителя запрещает продажу продукта на этой территории.

В Роспотребнадзоре сообщили, что не получали жалобы на блокировку гаджетов. В сервисные центры в республике Крым также никто не обращался.