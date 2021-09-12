ГАВАНА, 12 сен — ПРАЙМ. Кубинский блогер и специалист по коммуникационным технологиям Эрих Гарсия Крус запустил в социальных сетях кампанию, в рамках которой он требует от китайской фирмы Xiaomi объяснений блокировки телефонов на территории острова. В Xiaomi отреагировали на сообщения о блокировке своих смартфонов в Крыму

Ранее форум XDA-developers сообщил, что Xiaomi ограничила использование своих смартфонов в некоторых частях мира. Проблема, по данным сайта, коснулась Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи, Судана, а также российского Крыма с сентября. Через несколько дней после покупки нового гаджета пользователи якобы видят на экране сообщение о том, что политика Xiaomi не разрешает продажу продукта на этой территории и что ввоз ее устройств без специальной лицензии запрещен. Позже РИА Новости в пресс-службе Xiaomi сообщили, что компания не получала обращений о блокировке устройств от пользователей в СНГ. В Крыму пока не заметили массовой блокировки устройств Xiaomi.

"Сейчас мы пытаемся установить общий знаменатель блокировок, по какой схеме это делают и каковы причины, чтобы принять меры. Мы видим, что выборка заблокированных телефонов Xiaomi довольно случайная", — рассказал он РИА Новости.

Крус рассказал, что пытается поднять "шум" в соцсетях и побудить компанию принять меры. Блогер провел собственный опрос и выяснил, что блокировке подвергаются новые телефоны, ввезенные на остров за последние полгода, однако блокируются и более старые модели. Блокировки коснулись моделей Redmi Note 9 (Global), 9 S, 10, 10 Pro, 9A (IN), 9C, 10 T и X3 Pro (Global). "Это вопиющее нарушение ваших потребительских прав. Телефон ваш, и вы купили его законно за свои деньги", — считает блогер.

Он рассказал, что пользователи могут обратиться в ремонт телефонов и снять блокировку, но это обойдется в 50-60 долларов США. "Мы хотим услышать официальную позицию Xiaomi по Кубе", — добавил Крус.

Кубинский журналист Серхио Гонсалес рассказал РИА Новости, что приобрел свой телефон модели Redmi Note 10 Pro в Испании, но 11 сентября его без предупреждения заблокировали.

Xiaomi не имеет офисов и представителей на острове, телефоны не продаются в магазинах, люди сами привозят их из других стран.