ВАШИНГТОН, 14 сен — ПРАЙМ. Соучредитель компании Apple Стив Возняк объявил о создании своей космической компании Privateer Space. НАСА останавливает работы по лунному контракту с Маском из-за иска Безоса

"Компания Privateer Space запускается", — написал Возняк в Twitter, опубликовав ссылку к видео о компании.

На странице в YouTube, где опубликовано видео, говорится, что Privateer Space основана совместно Возняком и американским инженером и генеральным директором робототехнической компании Ripcord Алексом Филдингом. Возняк обещает, что его компания не будет похожа на другие.

Отмечается, что информацию о планах Privateer Space представят на технологической конференции, которая, как ожидается, пройдет с 14 по 17 сентября.

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