МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Американская компания Apple выпустила обновление для операционных систем, которое должно устранить уязвимости, позволившие вредоносным программам получить контроль над устройствами, сообщается в отчете корпорации. С российских металлургов захотели взять больше денег в бюджет

Обновление предназначено для смартфонов iPhone 6 и всех последующих поколений телефонов и планшетов iPad.

Отмечается, что уязвимость удалось выявить благодаря канадской компании Citizen Lab, она специализируется в области интернет-безопасности, сообщает агентство Reuters.

По мнению специалистов, речь идет о разработке израильской фирмы NSO Group, которая способна обойти системы безопасности, созданные Apple в последние годы.

Citizen Lab отмечает, что уязвимость под названием ForcedEntry была выявлена во время изучения смартфона активиста из Саудовской Аравии, чей телефон был заражен программным обеспечением Pegasus (разработано NSO Group).

Специалисты полагают, что для взломов смартфонов уязвимость использовалась как минимум с февраля.

По данным экспертов, эта уязвимость затронула не только смартфоны и планшеты Applе, но и компьютеры Mac. При ее помощи запускали вредоносный код при обработке зараженных PDF-файлов без каких-либо действий со стороны пользователя.

Citizen Lab передала все данные по угрозе в Apple.