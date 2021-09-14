МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Компания Zoom Video Communications, предоставляющей услуги для видеоконференций, в своём сообщении объявила о запуске вместе с Facebook новой интерактивной платформы Whiteboard. Facebook представила свои "умные" очки

"Мы рады сообщить, что мы создаем новую постоянную интерактивную доску, которая обеспечивает эффективную и простую в использовании визуальную совместную работу до, во время и после виртуальной встречи", — говорится в пресс-релизе.

Zoom уточняет, что Whiteboard станет виртуальным центром для асинхронной совместной работы в реальном времени, который может использовать любое предприятие для создания, комментирования и обмена идеями с любого устройства даже в режиме офлайн.

Компания также отмечает, что это сотрудничество станет предпосылкой для внедрения нового приложения Horizon Workrooms с использованием виртуальной реальности в следующем году — оно позволит людям собираться вместе в одной виртуальной комнате для встреч.

"Эта интеграция перенесет Zoom Meetings и Zoom Whiteboard в пространство виртуальной реальности с помощью гарнитур Oculus от Facebook", — также отмечает компания.

Компания Zoom Video Communications, производящая одноименный сервис для видеосвязи, была основана в 2011 году.