МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Несколько старых моделей iPhone отсутствуют в онлайн-магазине американской корпорации Apple после прошедшей во вторник презентации, среди них две прошлогодние — iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, следует из информации на сайте компании. СМИ: Apple будет досматривать все IPhone на предмет запрещенного контента

Накануне Apple представила новейшие смартфоны iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, новый iPad с процессором A13 Bionic, iPad Mini и новое поколение умных часов Apple Watch Series 7 с дисплеем retina и уменьшенной рамкой.

Как отмечает портал MacRumors, модели iPhone 12 Pro, а также iPhone XR, были сняты после презентации. Смартфон iPhone XR, презентованный в сентябре 2018 года, в онлайн-магазине после презентации также отсутствует.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.