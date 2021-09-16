МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о привлекательности для властей РФ китайской системы регулирования интернета.

Россия — суверенная страна, которая использует те методы, которые ей больше всего подходят, заявил Песков.