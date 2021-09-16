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2021
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210916/834713685.html
В Кремле высказались о регулировании интернета в России
Технологии
Новости
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о привлекательности для властей РФ китайской системы регулирования интернета. Россия — суверенная... ПРАЙМ, 16.09.2021
интернет, дмитрий песков, новости, технологии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о привлекательности для властей РФ китайской системы регулирования интернета.
Россия — суверенная страна, которая использует те методы, которые ей больше всего подходят, заявил Песков.