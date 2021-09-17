МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Специалистам ДИТ Москвы удалось за день отразить больше 100 DDOS-атак на сервис по наблюдению за онлайн-голосованием, сообщается в Telegram-канале Мосгоризбиркома. "Единая Россия" сообщила о попытках взлома со стороны злоумышленников

"Специалистам ДИТ Москвы удалось отразить больше 100 DDOS-атак на сервис по наблюдению за онлайн-голосованием. Из-за этих атак статистика по электронному голосованию загружалась в сервис с опозданием. Но отображение процесса записи проходило в соответствии со временем их реальной записи в блокчейн", — говорится в сообщении.

По данным Мосгоризбиркома, в первую очередь служба поддержки вернула корректное отображение статистики онлайн-голосования в целом. Затем были приведены в порядок избирательные округа.

Отмечается, что запись голосов москвичей в блокчейн все это время проходила без сбоев. Кроме того, за работой системы онлайн-голосования постоянно следят IT-специалисты и члены избирательных комиссий по дистанционному электронному голосованию. Все действия голосующих, записанные в блокчейн, также отображаются и на бумаге. Информация о них в зашифрованном виде печатается на специальных принтерах.