МГИК: отражено более 100 атак на сервис по наблюдению за голосованием
В Москве отразили более 100 DDOS-атак на сервис по наблюдению за онлайн-голосованием
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МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Специалистам ДИТ Москвы удалось за день отразить больше 100 DDOS-атак на сервис по наблюдению за онлайн-голосованием, сообщается в Telegram-канале Мосгоризбиркома.
"Специалистам ДИТ Москвы удалось отразить больше 100 DDOS-атак на сервис по наблюдению за онлайн-голосованием. Из-за этих атак статистика по электронному голосованию загружалась в сервис с опозданием. Но отображение процесса записи проходило в соответствии со временем их реальной записи в блокчейн", — говорится в сообщении.
По данным Мосгоризбиркома, в первую очередь служба поддержки вернула корректное отображение статистики онлайн-голосования в целом. Затем были приведены в порядок избирательные округа.
Отмечается, что запись голосов москвичей в блокчейн все это время проходила без сбоев. Кроме того, за работой системы онлайн-голосования постоянно следят IT-специалисты и члены избирательных комиссий по дистанционному электронному голосованию. Все действия голосующих, записанные в блокчейн, также отображаются и на бумаге. Информация о них в зашифрованном виде печатается на специальных принтерах.