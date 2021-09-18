МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. За первый день голосования были зафиксированы три целенаправленные атаки из-за рубежа на ресурсы ЦИК России. Об этом сообщил глава федерального центра информатизации при Центризбиркоме Александр Сокольчук.

"За 17 сентября у нас было зафиксировано три целенаправленные атаки из-за рубежа. Две атаки было по сканированию нашего интернет-портала ЦИК России на предмет выявления уязвимости. Первое было сканирование порядка шести часов, второе сканирование две минуты. Вечером была организована в течение одной-двух минут распределенная DDoS-атака. Хочу сказать, что атака была достаточно мощной", — рассказал он в информационном центре ЦИК России. В России начались трехдневные выборы в Госдуму

Помимо этого, стало известно о том, что по вопросам принуждения к голосованию Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России получила 137 обращений из 45 субъектов РФ. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Она отметила, что в Центризбирком поступило 6 137 письменных обращений от различных участников процесса, что вдвое больше, чем за аналогичный период в 2016 году. Подавляющее большинство из них, свыше 5 тысяч, носили информационно-справочный характер — избиратели просили объяснить те или иные аспекты, подчеркнула председатель ЦИК.

"Особое внимание мы уделяем обращениям, содержащим сведения о принуждении к голосованию. По данному вопросу в ЦИК поступило на сегодня 137 обращений из 45 субъектов РФ. В них избиратели сообщают о принуждении о принуждении к дистанционному электронному голосованию, 16 обращений содержат сведения о принуждении к голосованию за определенную партию или кандидата", — сказала Памфилова в информационном центре ЦИК.

Все эти сообщения отправлены в соответствующие инстанции: в следственный комитет, правоохранительные органы, руководителям регионов добавила председатель ЦИК.

Сокольчук, в свою очередь, рассказал о том, что Российский Центризбирком в субботу отразил крупную DDoS-атаку, заблокировано порядка 246 тысяч запросов.

"Сейчас буквально в половину 12 была совершена также DDoS-атака и средствами защиты на портале ЦИК России было заблокировано порядка 246 тысяч запросов. Видимо, идет подготовка к завтрашнему дню. Будем стараться, чтобы ничего не прозевать", — отметил он в информационном центре ЦИК России. Названа сумма, которую Швейцария потратила на встречу Путина и Байдена

Напомним, что голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционно, согласно решению Центризбиркома РФ, могут голосовать избиратели в Москве, а также еще в шести регионах — Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.