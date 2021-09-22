МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Роскомнадзор начал формировать реестр социальных сетей для контроля соблюдения ими требований российского законодательства и уже включил в него Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, "ВКонтакте" и "Одноклассники", сообщает пресс-служба ведомства.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о больших соцсетях. К их числу относятся соцсети с трафиком от 500 тысяч пользователей в сутки. Соцсети должны создать представительство в России, обязаны модерировать контент и блокировать разжигание ненависти, порочащие недостоверные данные и другую противоправную информацию. Соцсети также должны вести реестр жалоб пользователей и предоставлять его в контролирующие органы по требованию. Закон вступил в силу 1 февраля 2021 года.

Как указывает Роскомнадзор, в соответствии с законом интернет-площадки обязаны сами выявлять и блокировать запрещенную информацию. Кроме того, соцсети должны уведомлять пользователя об ограничениях к его контенту и принимать меры по предписаниям Роскомнадзора.

"Закон закрепил за Роскомнадзором обязанность по формированию и ведению реестра социальных сетей для контроля соблюдения ими требований российского законодательства. С этой целью на сайте ведомства создан специальный раздел", — говорится в сообщении пресс-службы.

"В настоящий момент в реестр социальных сетей включены Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, Youtube, "ВКонтакте" и "Одноклассники". Соответствующие уведомления о включении в реестр Роскомнадзор направил владельцам указанных интернет-ресурсов", — добавляет ведомство.