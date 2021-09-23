МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Отечественное программное обеспечение для своих устройств предпочитают 40% россиян, следует из опроса ВЦИОМ, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Выбирая между российским и зарубежным программным обеспечением, 40% россиян предпочтут разработки отечественных IT-специалистов. Чаще всего такую позицию высказывали в возрастной группе от 60 лет и старше (59%), реже всего — молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (12%).

Каждый пятый россиянин (18%) предпочел бы использовать иностранное ПО, а 35% вовсе признались, что им не важно, где был создан софт. Затруднились ответить 7% респондентов.

Большинство россиян (77%) уверены, что российское программное обеспечение может в той или иной мере конкурировать с иностранным. Отвечая на вопрос о конкуренции российского софта с иностранным, 34% россиян заявили, что отечественное ПО безусловно может конкурировать, 43% считают, что скорее может, 8% 0 скорее не может, а 4% – безусловно не может. Затруднились ответить на этот вопрос 11% респондентов.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 20 сентября 2021 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.