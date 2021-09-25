НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сен — ПРАЙМ. Австралия, Индия, Япония и США, входящие в формат Quad (Quadrilateral Security Dialogue), выступят с совместной инициативой по выявлению уязвимости поставок полупроводников и повышению безопасности этих цепочек, говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров формата. Маск рассказал, когда закончится глобальный кризис чипов

"Партнеры Quad выступят с совместной инициативой по составлению карт мощностей, выявлению уязвимостей и повышению безопасности цепочки поставок полупроводников и их жизненно важных компонентов. Эта инициатива поможет обеспечить поддержку партнерами Quad разнообразного и конкурентного рынка, который производит безопасные критически важные технологии, необходимые для цифровой экономики во всем мире", — отмечается в заявлении.

В условиях пандемии коронавируса, остановки ряда производств, нарушения логистических цепочек во многих странах мира возрос спрос на полупроводники на фоне перевода мобильной связи на системы пятого поколения и повышения темпов производства персональных компьютеров и смартфонов, что привело к дефициту данного товара.

Стороны также договорились о сотрудничестве в области развития мобильной связи пятого поколения (5G).

"Мы наладили сотрудничество по важнейшим и новейшим технологиям, чтобы гарантировать, что способ проектирования, разработки, управления и использования технологий определяется нашими общими ценностями и уважением универсальных прав человека. В партнерстве с отраслью мы продвигаем развертывание безопасных, открытых и прозрачных сетей 5G и не только 5G, а также работаем с рядом партнеров для содействия инновациям и продвижению надежных поставщиков и подходов, таких как Open-RAN", — говорится в заявлении стран формата. Наметились признаки облегчения ситуации на рынке полупроводников

Кроме того, страны Quad будут сотрудничать в области кибербезопасности. "Страны QUAD запускают группу по кибербезопасности: экспертная группа на уровне руководителей будет проводить регулярные встречи для продвижения взаимодействия между правительствами и промышленностью для достижения устойчивых улучшений в различных отраслях, включая принятие и осуществление общих киберстандартов, развитие безопасного программного обеспечения, воспитание рабочей силы и талантов, продвижение безопасной и надежной цифровой инфраструктуры", — говорится в заявлении.

Первый очный саммит лидеров стран Quad, который объединяет США, Индию, Австралию и Японию, прошел в пятницу в Белом доме. Как сообщалось, среди тем, которые обсудили лидеры стран — преодоление коронавирусной пандемии и восстановление экономик, инфраструктурные проекты, борьба с изменением климата, сотрудничество в космосе и киберпространстве, образовательные обмены.

Формат Quad был инициирован в 2007 году премьер-министром Японии Синдзо Абэ как неформальный консультативный механизм четырех стран, разделяющих ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Востребованность формата возросла с обострением противоречий между США и Китаем.