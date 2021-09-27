МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Аудитория популярного видеосервиса TikTok достигла 1 миллиарда пользователей в месяц, рассказала главный операционный директор TikTok Ванесса Паппас. Китай в борьбе за экологию поставил под угрозу производство Apple

"Я рада поделиться с вами новостью, что мировое сообщество TikTok насчитывает более 1 миллиарда человек…. Более 1 миллиарда пользователей каждый месяц делятся друг с другом своим творчеством", — сообщила Паппас на официальной странице компании видеосервиса.

Главный операционный директор от имени команды TikTok поблагодарила всех пользователей, отметив, что без них сервис не смог бы этого достичь.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.