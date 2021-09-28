МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Таганский суд Москвы 10 ноября проверит законность назначения штрафов на 36 миллионов рублей за отказ WhatsApp, Facebook и Twitter локализовать данные россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы в пятницу. Facebook попросила суд отсрочить оплату 26-милионного штрафа

Ранее в пресс-службе Таганского суда сообщили, что WhatsApp, Facebook и Twitter обжаловали штрафы на 36 миллионов рублей за отказ локализовать данные россиян.

"Рассмотрение жалоб на постановления мирового судьи в отношении Вотссэпп ЛЛС (WhatsApp LLC), Твиттер ИНК. (Twitter Inc), Фейсбук ИНК (Facebook Inc), привлекаемых к административной ответственности по статье 13.11 КоАП РФ состоится в Таганском районном суде Москвы 10 ноября", — сказали в пресс-службе.

Всего с начала года Facebook получила штрафов на более чем 80 миллионов рублей (за отказ удалить информацию о несогласованных акциях и отказ локализовать данные российских пользователей), Twitter — около 60 миллионов, Telegram — 40 миллионов. Для WhatsApp же наложенный в августе штраф в 4 миллиона рублей оказался первым.