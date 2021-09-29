МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Режим энергосбережения увеличивает время работы смартфона, но если его держать включенным постоянно, то это помешает нормальной работе устройства, рассказал в интервью радио Sputnik старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко. Эксперт рассказал, почему не стоит в спешке менять смартфон

Когда действует такой режим, то отключаются программы, которые постоянно удерживают гаджет в Сети. Это поможет дольше оставаться на связи, если осталось, например, 10% заряда.

"Режим энергосбережения может негативно повлиять на работу устройства, если у пользователя установлены живые обои и многочисленные виджеты, если пользователю важно, чтобы устройство постоянно синхронизировало контакты, аккаунты и различные сервисы. Также режим энергосбережения сильно замедляет беспроводные соединения – это и Bluetooth, и Wi-Fi, и GPS, и мобильный интернет, особенно 4G", – сказал Кузьменко.

Эксперт назвал оптимальный вариант использования режима энергосбережения.

"Вообще для продления работы аккумулятора нужно стараться держать заряд аккумулятора в диапазоне от 80 до 30 процентов. Можно настроить режим энергосбережения в процентном соотношении: например, чтобы он включался, когда уровень заряда 50 или 60 процентов. Таким образом, когда включается этот режим, это сигнал, что в ближайшее время пора поставить устройство на зарядку. А когда вы поставите устройство на зарядку, режим энергосбережения автоматически отключится", – заключил Кузьменко.

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