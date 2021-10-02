МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Никто не застрахован от взлома аккаунта в социальной сети. Чтобы минимизировать риски оказаться жертвой киберпреступления, необходимо соблюдать базовые правила цифровой гигиены, пишет РБК и предлагает список правильных действий, разработанный совместно с экспертами "Ростелеком-Солар", для защиты аккаунтов в соцсетях и приложениях для знакомств.

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Издание рекомендует также использовать менеджер паролей, настраивать двухфакторную аутентификацию через специальные приложения, SMS по номеру телефона или непосредственно в соцсети, не синхронизировать приложения и соцсети, установить антивирус, пользоваться публичным Wi-Fi только через VPN, как можно чаще обновлять приложения.

"Некоторые хакеры не размениваются на единичные взломы пользователей. Вместо этого они ищут уязвимости в приложениях. Например, Центробанк подозревает, что сейчас в России действует группировка, которая специализируется на банковских приложениях", — пишет РБК. Если хакеры найдут уязвимость в приложении, то не помогут ни сложный пароль, ни другие системы защиты, предупреждает издание.

Кроме того газета напоминает о правилах цифровой гигиены:

не вводить пароли на чужих устройствах, а если ввели — не забыть выйти из своего аккаунта;

не переходить по ссылкам, особенно в сообщениях, которые выглядят как массовая рассылка;

не скачивать файлы с неизвестных сайтов;

завести отдельную электронную почту для авторизации в соцсетях и дейтинг-приложениях;

периодически устраивать "уборку" в соцсетях и чистить старые записи и фотографии, которыми лучше не делиться с незнакомцами.



