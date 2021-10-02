МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. "Столицей" телефонного мошенничества сейчас можно назвать украинский город Днепр — в конце прошлого года там располагалось до тысячи колл-центров злоумышленников, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Сбербанк снижает размер первого взноса по ипотеке для самозанятых

"Киев хоть и является столицей Украины, но столицей телефонного мошенничества является не Киев, хотя колл-центры существуют во многих городах Украины. Я и мои коллеги все-таки считаем, что столицей такого бизнеса сегодня по праву является город Днепр. Пик количества колл-центров в этом городе в конце прошлого года достиг умопомрачительной цифры — наши эксперты насчитывали около тысячи колл-центров", — сказал Кузнецов в эфире шоу "Соловьев LIVE" на YouTube.

По его словам, в настоящее время из Днепра работает около 150 колл-центров, которые совершают звонки якобы от правоохранителей. Такая схема пришла на смену звонку от сотрудника безопасности банка в этом году, отметил Кузнецов.

Зампред правления Сбербанка добавил, что банк фиксирует в день несколько тысяч мошеннических звонков, а в особо активные дни — 10 тысяч звонков. Примерно 50% россиян на такие звонки не отвечают, однако 1% россиян мошенникам удается "переговорить" и убедить перевести деньги.