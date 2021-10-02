МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп попросил суд обязать компанию Twitter вернуть доступ к его аккаунту, не дожидаясь завершения рассмотрения общего иска к американским социальным сетям. Трамп допустил правоту теории искусственного прохождения COVID

Экс-президент судится с Facebook, Twitter и Google, требуя признать практику цензурирования контента антиконституционной, вернуть ему доступ к многомиллионной интернет-аудитории и выплатить компенсацию за блокировку.

"Истец Дональд Дж. Трамп со всем уважением просит суд издать предварительное постановление, обязывающее, помимо прочего, ответчика Twitter, Inc. и всех лиц, действующих солидарно с ответчиком, восстановить доступ истца к социальной медиа-платформе", — говорится в документе, направленном в суд.

У Трампа было более 88 млн подписчиков в Twitter, но экс-президент лишился своего аккаунта 8 января по решению компании-оператора.

Экс-президент заявил, что компания обладает "властью и контролем над политическим дискурсом в этой стране, уровень которых не поддается измерению, исторически беспрецедентен и чрезвычайно опасен для открытой демократической дискуссии". "Ответчик не только запретил истца на своей платформе, но и распространил ограничения на неисчислимых пользователей, которые публиковали комментарии по поводу истца", — говорится в документе.

Реакции со стороны Twitter пока не последовало.

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