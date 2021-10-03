МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Телефонные мошенники всё чаще подделывают номера и голоса родственников, друзей и соседей пострадавших, рассказывает "Вечерней Москве" заслуженный юрист России Иван Соловьев. В Сбербанке назвали "столицу" телефонного мошенничества

Чаще всего мошенники используют историю о том, что близкий человек пострадал или оказался в сложной ситуации, после чего говорят, что для разрешения проблемы нужны деньги. Эксперт объясняет, что злоумышленники вводят потенциальных жертв в заблуждение в первую очередь использованием номера близкого человека.

"Мы понимаем, как именно телефонные мошенники заменяют номер во время звонка потенциальной жертве. Происходит это с помощью IP-телефонии", — отмечает он.

Чтобы избежать таких ситуаций эксперт советует быть настороже и не принимать решения сиюминутно.