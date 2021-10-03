Эксперт рассказал о новой уловке телефонных мошенников
Эксперт Соловьев напомнил, что мошенники могут подделать номера и голоса родственников
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МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Телефонные мошенники всё чаще подделывают номера и голоса родственников, друзей и соседей пострадавших, рассказывает "Вечерней Москве" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Чаще всего мошенники используют историю о том, что близкий человек пострадал или оказался в сложной ситуации, после чего говорят, что для разрешения проблемы нужны деньги. Эксперт объясняет, что злоумышленники вводят потенциальных жертв в заблуждение в первую очередь использованием номера близкого человека.
"Мы понимаем, как именно телефонные мошенники заменяют номер во время звонка потенциальной жертве. Происходит это с помощью IP-телефонии", — отмечает он.
Чтобы избежать таких ситуаций эксперт советует быть настороже и не принимать решения сиюминутно.