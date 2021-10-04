МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Исследование The Boston Consulting Group (BCG) показало, что 90% европейских компаний уже инвестируют в наукоемкие технологии (deep tech), при этом Россия находится в группе лидеров по многим параметрам текущего технологического развития. Эксперт спрогнозировал, что бухгалтеров скоро заменят новые технологии

"Опрос 226 руководителей 204 организаций (более половины из которых — компании с годовым доходом более 2 миллиардов евро) в десяти основных европейских секторах показал, что 90% европейских компаний уже инвестируют в наукоемкие технологии (deep tech), среди этих корпораций 78% сохранили или ускорили свои инвестиции в ответ на COVID-19", — говорится в релизе.

Респонденты выделили семь наукоемких технологий, которые им кажутся наиболее зрелыми с точки зрения инвестиций: искусственный интеллект (ИИ), передовые материалы, биотехнологии, блокчейн, дополненная и виртуальная реальность (AR/VR), квантовые вычисления и 3D-принтинг.

Как отметили эксперты, 44% компаний наращивают инвестиции в эти сферы, пытаясь захватить долгосрочное конкурентное преимущество, и лишь 17% надеются получить краткосрочную прибыль.

"Наукоемкие технологии — это волна, которую крупные компании не хотят пропустить, особенно перед лицом таких кризисов, как COVID-19 и изменение климата. При этом по многим параметрам текущего технологического рывка Россия позиционирует себя в группе лидеров", — отметил партнер и директор по технологиям и цифровой трансформации в московском офисе BCG Вадим Пестун.

"Уже сегодня мы видим, что затраты российских компаний на наукоемкие технологии начинают превосходить традиционные 1-2% бюджетов R&D. Мы ожидаем кратного увеличения инвестиций в новые области, подстегиваемого взятым курсом на цифровизацию и преимущественное использование локальных разработок и систем", — добавил он.