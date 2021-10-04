МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Мошенники начали использовать ситуацию с обвалом Facebook и его сервисов для обмана пользователей и продвижения опасного программного обеспечения — их сообщения уже начали появляться в Telegram-каналах. СМИ сообщили об утечке данных 1,5 миллиарда пользователей Facebook

Масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp в понедельник были зафиксированы по всему миру: проблемы наблюдаются в США, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Нидерландах, также в России и других странах.

При этом в Telegram-каналах уже появились сообщения, обвиняющие в случившемся "российских чекистов" и Роскомнадзор, и рекламирующие прокси-сервисы и VPN-системы, способные, по заверениям разработчиков, "легко обойти эти жалкие попытки".

"Сообщения о том, что РКН блокирует Facebook, Instagram и Whatsapp не соответствуют действительности. Взлома баз данных пользователей этих соцсетей, по нашим данным, также не было", — заявил РИА Новости эксперт инжинирингового центра SafeNet НТИ Игорь Бедеров.

"В сети появились сообщения от мошенников о том, что их VPN-системы якобы помогут зайти на сайты соцсетей. Однако это не так. VPN позволяет обойти блокировку, но в данном случае блокировки со стороны РКН нет", — добавил он.

По словам Бедерова, сами эти сообщения несут определённую опасность, поэтому не стоит им доверять. "Сейчас на волне хайпа появится большое количество поддельных VPN, которые не обеспечат безопасность, а наоборот будут пропускать через себя весь ваш трафик, и, таким образом, в руки мошенников могут утечь пароли, переписка и так далее", — предупреждает эксперт.

Самым нетерпеливым пользователям социальных сетей он рекомендовал использовать прокси-сервера — это, по словам эксперта, более безопасно. "Но лучше дождаться решения проблемы со стороны компании Facebook", — подчеркнул он.