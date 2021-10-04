МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Масштабные сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram, вероятно, стали следствием неполадок в работе глобальных провайдеров, данных о связи с кибератаками нет, рассказал РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов. СМИ сообщили об утечке данных 1,5 миллиарда пользователей Facebook

"На данный момент у нас нет данных о том, что трудности с доступом ко многим сервисам связаны с кибератаками. Вероятнее всего, это следствие сбоя в работе глобальных провайдеров", — сообщил эксперт.

Голованов отметил, что подобные сбои не редкость — к примеру, 25 ноября 2020 года многие сервисы отключились из-за проблем в работе Amazon Web Services.

Ранее в понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. Затем пользователи стали сообщать и о неполадках в работе других сервисов, среди которых Telegram, Twitter, Google и TikTok.

Проблемы наблюдаются в США, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Нидерландах, также в России и других странах. Проблемы, с которыми сталкиваются пользователи, включают сбои в работе приложений и сайтов, ошибки при отправке сообщений и соединении с сервером, проблемы с работой секции комментариев и другие неполадки.