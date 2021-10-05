МОСКВА, 5 окт – ПРАЙМ. Мир становится здоровее, когда такие крупнейшие мировые социальные сети, как Facebook и Instagram, оказались отключены, заявил бывший сотрудник компании, обслуживающей американские спецслужбы, Эдвард Сноуден. Эксперт назвал возможную причину сбоя в работе соцсетей

"Facebook и Instagram в один прекрасный день загадочным образом ушли в оффлайн, и мир стал более здоровым местом", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Сноуден также запустил опрос: "Сегодня интернет-гиганты ушли в оффлайн и никогда не вернутся. Что будет завтра?" На выбор он предложил два ответа: "Рассвет золотого века" и "Коллапс: у нас на обед крысы".

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