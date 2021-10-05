МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Роскомнадзор составил в отношении компании Facebook протокол за повторное неудаление запрещенной в России информации, он будет направлен в суд — за подобное правонарушение компании может грозить оборотный штраф, говорится в сообщении ведомства. Facebook назвала причину сбоя в работе

"Роскомнадзор в присутствии представителя компании Facebook Inc. составил административный протокол по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ за повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещенную информацию, в социальных сетях Facebook и Instagram. Протокол будет передан в суд, который определит дату заседания", — говорится в сообщении.

"За подобное правонарушение, совершенное повторно, американской ИТ-компании грозит штраф в размере от 1/20 до 1/10 годовой выручки (от 5% до 10% — ред.). Точную сумму штрафа также определит суд", — добавляет Роскомнадзор.

В протоколе для доказательства вины компании содержатся ссылки на девять материалов по которым ведомство с 2019 года направило более 110 уведомлений (60 уведомлений по четырем материалам в Facebook и 53 уведомления по пяти материалам в Instagram).

"После получения уведомления о вызове на составление протокола, предусматривающего последующее наложение оборотного штрафа, службы модерации социальных сетей Facebook и Instagram удалили эти девять материалов, указанные в протоколе. Однако по российскому законодательству компания обязана делать это в течение 24 часов после получения уведомления от Роскомнадзора", — подчеркивает ведомство.

Именно за повторное нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации Кодекс об административных правонарушениях предусматривает ответственность в виде оборотных штрафов. "Вместе с тем материалы, которые приведены в протоколе — малая часть массива контента соцсети, который нарушает российское законодательство. Всего на текущий момент неудаленными остаются 1043 материала в Facebook (направлено 7,6 тысячи уведомлений) и 973 — в Instagram (направлено 3,5 тысячи уведомлений)", — добавляется в сообщении.

Сумма назначенных судами штрафов для Facebook за неудаление в 2021 году запрещенной в России информации составила 70 миллионов рублей, компания их не оплатила, также говорится в сообщении Роскомнадзора.

Кроме того, сообщает ведомство, с мая 2020 года и по настоящее время было выявлено уже 33 случая цензуры российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook.