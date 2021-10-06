МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Система искусственного интеллекта, распознающая лица людей с использованием биометрии, ошибается в 97-98% случаев, рассказала в интервью РИА Новости президент группы InfoWatch Наталья Касперская. Касперская назвала угрозу, которую создает цифровизация

"Система биометрической идентификации – это система искусственного интеллекта, у которой не бывает 100% качества. Ей всегда свойственны ошибки первого и второго рода: то есть она может распознать "неправильный" объект как правильный, или не пропустить правильный объект", — сказала Касперская.

Она отметила, что всегда остается вероятность того, что система вас не распознает или распознает вас как кого-то другого, на кого вы визуально похожи.

"Качество распознавания лиц сейчас достигает максимум 99% – обычно разработчики хвалятся показателями в районе 97-98%, при этом не объясняя, какого рода ошибки таятся в оставшихся 1-3%", — добавила Касперская. Она отметила, что если применить данные показатели к населению Москвы, в которой проживают или бывают днем примерно 16-18 миллионов человек, около 180 тысяч лиц москвичей будут распознаны неверно.

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