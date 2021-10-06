МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Президент группы InfoWatch Наталья Касперская посоветовала россиянам не сдавать биометрические данные и "не вестись на удобство", такой совет она дала в интервью РИА Новости.

"Моя личная рекомендация: ни в коем случае не сдавать биометрические данные, не вестись на удобство. Их практически с гарантией украдут, продадут, сольют. Давайте нам сначала объяснят: как эти данные планируется защищать, в том числе, от своих сотрудников. При этом мне лично непонятно, а зачем вообще нужно использование биометрии?" — сказала Касперская.

Она отметила, что при внедрении биометрии главная опасность заключается в том, что мы пока не умеем защищать и верифицировать эти данные.

"Граждане сдают отпечатки пальцев и фото лиц, их лица снимают без их ведома и согласия на улицах, на транспорте, в офисах и торговых центрах, а потом такую информацию может кто-то слить, украсть, перехватить и использовать, например, в крупных сделках с недвижимостью, при управлении счетом в банке, при проходе на закрытые объекты и тому подобном", — сообщила Касперская.

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