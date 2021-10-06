МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. "Яндекс" усилил защиту аккаунтов при помощи "Яндекс ID", в частности, каждый раз при вводе пароля система проверяет его на безопасность, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. "Яндекс.Маркет" будет сотрудничать с "Тинькофф" по кредитованию продавцов

"Яндекс" усилил защиту аккаунтов — "Яндекс ID". Теперь каждый раз, когда люди вводят пароль, он проверяется на безопасность. Также "Яндекс" будет присылать пуши о всех входах в "Яндекс ID", чтобы человек мог сразу заметить подозрительный визит и закрыть аккаунт от злоумышленников", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что для проверки используется база из 1,2 миллиарда скомпрометированных паролей, которая пополняется из открытых источников. Эта база содержит пароли, попавшие в открытый доступ или утекшие в сеть. Если пароль был скомпрометирован, "Яндекс" попросит его сменить и подтвердить права на аккаунт при помощи кода из смс.

"Яндекс ID" хранит личные данные, поэтому имеет много степеней защиты. Но если пароль от него попадёт к злоумышленникам, защитить аккаунт будет сложнее. Поэтому мы решили усилить защиту аккаунтов и постоянно проверять пароли на безопасность. Это технически сложная задача, так как все пароли хранятся и передаются в зашифрованном виде", — рассказал руководитель "Яндекс ID" Владислав Таболин, слова которого приводятся в сообщении.