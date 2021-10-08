МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Реализация стратегической инициативы "Доступ в интернет" позволит к 2024 году обеспечить все новые дороги в России и вновь введенные в эксплуатацию дома инфраструктурой доступа в интернет, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Касперская назвала угрозу, которую создает цифровизация

"К 2024 году 100% всех новых дорог и вновь введенных в эксплуатацию жилых домов будут обеспечены инфраструктурой доступа в интернет. К этому времени сети LTE покроют 80% федеральных дорог, 100% населенных пунктов с численностью более 2 тысяч человек", — сказал Чернышенко, слова которого привели в аппарате вице-премьера.

Заместитель председателя правительства добавил, что к 2030 году вся территория России будет покрыта высокоскоростной спутниковой связью. "Результата получится достичь благодаря реализации стратегической инициативы "Доступ в интернет", утвержденной на заседании правительства 7 октября", — отметил вице-премьер.

Он указал, что правительство поэтапно решает задачу обеспечения качественным интернетом всей территории России. Так, в самых труднодоступных и малонаселенных территориях связь будет организована за счет спутниковой группировки. При реализации инициативы планируется использование телекоммуникационного оборудования российского производства.

"Правительство уделяет приоритетное внимание переводу госуслуг в электронный формат, созданию цифровых решений, которые делают жизнь граждан и бизнеса комфортнее. Без качественного доступа к интернету воспользоваться этими сервисами невозможно. Поэтому стратегическая инициатива правительства призвана обеспечить высокоскоростной интернет в труднодоступных, малочисленных территориях, вдоль трасс и, как обязательная опция, во всех строящихся многоквартирных домах. Самым масштабным проектом является запуск спутниковой группировки, которая призвана покрыть самые сложные с географической точки зрения точки на карте России", — сказал Чернышенко.

По его словам, важнейшим социальным эффектом станет новое качество жизни людей независимо от места их проживания: возможность получать государственные и коммерческие услуги дистанционно — совершать онлайн покупки, сделки; пользоваться передовыми цифровыми сервисами для работы и обучения. "Бесперебойная связь на территории проживания также является залогом безопасности человека", — указал вице-премьер.

ПРОФИЛЬ НА ГОСУСЛУГАХ

Реализация стратегической инициативы "Цифровой профиль гражданина" позволит обеспечить к 2024 году оформление учетной записи на "Госуслугах" у 85% россиян, заявил Чернышенко. Мишустин предсказал развитие экономики России в ближайшее время

"Создание цифрового профиля гражданина поможет сделать получение как государственных, так и коммерческих услуг быстрым и удобным, без необходимости личного присутствия и соответственно использования бумажных аналогов документов", — сказал Чернышенко, слова которого привели в аппарате заместителя председателя правительства.

"Убежден, что это также значительно упростит деятельность субъектов малого и среднего бизнеса, а гражданам сэкономит время на получение многих любых услуг. Это важный шаг на пути цифровой трансформации государства. Мы планируем, что к 2024 году у 85% граждан страны будет оформлена учетная запись на "Госуслугах" и не менее 50 миллионов человек будут пользоваться сервисом биометрической идентификации", — добавил вице-премьер.

Он также отметил, что цифровой профиль на "Госуслугах" — удобный формат взаимодействия граждан и бизнеса на базе государственной платформы, с учетом всех необходимых мер по защите информации и персональных данных.

При этом внедрение цифрового профиля позволит сократить время на идентификацию граждан и количество посещений учреждений при получении услуг и обеспечить новое качество получения государственных и коммерческих услуг онлайн, убирая необходимость использования и предоставления бумажных документов.

Чернышенко добавил, что сферы применения сервиса постоянно расширяются, на данный момент к нему уже подключены крупные российские банки, страховые компании и микрофинансовые организации. "В перспективе проект будет расширяться за счет подключения новых участников, а также дополняться новыми сведениями", — отметил вице-премьер.

ОБЛАЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

Реализация стратегической инициативы "Переход на электронный документооборот" позволит 60% пользователям "Госуслуг" к 2024 году использовать облачную электронную подпись, заявил Чернышенко. Правительство утвердило второй пакет мер поддержки IT-отрасли

"Сегодня большинство граждан оценили удобство онлайн форматов оформления документов и получения в электронном виде госуслуг, взамен личных визитов учреждений и ведомств. Все основные процессы сосредоточены в смартфоне, и наша задача обеспечить открытое и, главное, быстрое взаимодействие между людьми, государством и бизнесом", — сказал Чернышенко, слова которого привели в аппарате вице-премьера.

"К 2024 году 60% пользователей "Госуслуг" смогут использовать облачную электронную подпись, а 100% писем от госорганов будет переведено в электронный вид", — добавил заместитель председателя правительства.

Чернышенко также отметил, что инициатива по переходу на электронный документооборот позволит россиянам использовать облачную подпись при подписании электронных документов без необходимости личных визитов, обмениваться юридически значимыми документами, а также хранить подписанные документы. При этом подписывать электронные документы можно будет на смартфонах.

В аппарате вице-премьера указали, что в рамках инициативы предусматривается создание и внедрение Единой цифровой платформы подписания и хранения документов. Компании получат возможность перейти полностью на цифровые каналы взаимодействия с государством, электронные транспортные сопроводительные документы и документы электронного кадрового делопроизводства.

"Судебное делопроизводство также будет переведено в электронный формат: созданы цифровые сервисы взаимодействия с судебными органами (например, предварительное информирование о назначенных судебных заседаниях)", — отметили в аппарате заместителя председателя правительства.

Так, предполагается поэтапный переход арбитражных судов, судов общей юрисдикции на формирование и ведение электронных дел, удаленные процедуры ознакомления с делами. Результатом данной инициативы станет открытость госструктур, повышение скорости и объема делового оборота на всех этапах, сокращение расходов как компаний, так и государства, связанных с бумажным документооборотом.

ПОДГОТОВКА ПРОГРАММИСТОВ

Стратегическая инициатива "Подготовка кадров для ИТ" сделает возможным бесплатное изучение языков программирования для 1,2 миллиона талантливых российских школьников до 2030 года, заявил Чернышенко. Мишустин назвал риски перехода финансовых институтов в онлайн

"Благодаря инициативе по подготовке ИТ-кадров до 2030 года 1,2 миллиона талантливых школьников смогут бесплатно изучить языки программирования на двухлетних курсах, более 600 тысяч студентов получат дополнительную квалификацию по ИТ-профилю. На эти цели государством будет выделено более 100 миллиардов рублей", — сказал Чернышенко, слова которого привели в аппарате вице-премьера.

Заместитель председателя правительства отметил, что стратегическая инициатива создаст условия для обучения россиян цифровым компетенциям, востребованным на рынке труда и для экономики в целом. Она призвана решить не только проблему дефицита ИТ-кадров, но и качественно улучшить подготовку специалистов, обеспечить профориентацию школьников и студентов.

Так, для талантливых школьников 8-11 классов предусмотрено предоставление дополнительного двухлетнего курса обучения современным языкам программирования. В свою очередь в 100 вузах сформируют "цифровые кафедры", на которых студенты смогут получить дополнительную квалификацию по ИТ-профилю.

"Отдельные программы предусмотрены для взрослого населения: с этого года граждане России могут пройти обучение на самых передовых и востребованных ИТ-курсах российских образовательных организаций, при этом государство компенсирует 50% стоимости обучения. Такие проекты адаптируют компетенции россиян под требования рынка и устранят дефицит ИТ-кадров", — добавил Чернышенко.

В аппарате вице-премьера сообщили, что результатом инициативы будет бесшовное развитие цифровых компетенций в школах и вузах. "Это значительно повысить долю граждан, обладающих востребованными ИТ-навыками, и создаст условия для дальнейшей цифровой трансформации в стране. Для граждан — это, прежде всего, возможность получить специальность, востребованную на рынке", — добавили в аппарате Чернышенко.

ЗА СПРАВКАМИ И ПОСОБИЯМИ — ОНЛАЙН

Реализация стратегической инициативы "Госуслуги онлайн" позволит оказывать в России к 2024 году все услуги по оформлению справок, социальных льгот и пособий онлайн, заявил Чернышенко.

"Мы планируем к 2024 году все услуги по оформлению справок, выплат и пособий оказывать дистанционно. В эти же сроки перевести в электронный вид 200 массовых госуслуг. Это в полной мере дает гражданам государственные гарантии на получение льгот и госуслуг без лишних хлопот", — сказал Чернышенко, слова которого привели в аппарате заместителя председателя правительства.

"Отмечу, что для тех, кто привык получать госуслуги в традиционном формате, то есть обращаясь лично, такая возможность сохраняется", — добавил вице-премьер.

Он указал, что проект "Госуслуги онлайн" направлен на повышение качества и удобства предоставляемых госорганами услуг, а также расширение количества услуг, которые граждане и организации смогут получить в электронном виде. При этом инициатива обеспечит единый подход к оказанию госуслуг во всех субъектах страны, тем самым повысит их доступность и прозрачность предоставления для граждан.

Чернышенко добавил, что с переводом госуслуг в электронный вид у граждан больше не будет необходимости приходить в отделение госорганов, чтобы запросить и получить услугу. Помимо этого, исключается привязка к месторасположению и времени работы. В свою очередь госорганы смогут равномерно распределить время на обработку всех запросов граждан, чтобы в оптимальные сроки оказывать госуслуги.

"Если необходимо получить услугу очно, гражданин по всем вопросам сможет обратиться в МФЦ. При этом, за счет интеграции информационных систем госорганов с порталом госуслуг, вся история обращений будет сохранена в личном кабинете госуслуг, что в дальнейшем упростит обращение по аналогичным запросам", — добавили в аппарате вице-премьера.

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