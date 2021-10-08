МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Sitronics Group, дочерняя компания АФК "Система", запустила серийное производство серверов под торговой маркой Sitronics на новосибирском заводе "Лампирис", сообщает компания. Структуры АФК "Система" продают доли в УК "Система Капитал"

"Компания Sitronics Group, входящая в АФК "Система", начала массовый выпуск серверов под собственным брендом. Производственную линию на заводе "Лампирис" запустили в присутствии заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Сёмки", — говорится в сообщении.

Как отмечает компания, серверы под брендом Sitronics получили декларации соответствия, сертификат связи и экспертное заключение. Выпуск начался с устройств х86 архитектуры.

"Общий объем наших инвестиций, связанных с разработками, приобретением лицензионных прав, конструкторской документации и капитальными затратами, составил 500 миллионов рублей. Мы уверены, что на рынке по достоинству оценят новый отечественный продукт, который будет содействовать реализации проектов цифровой трансформации страны", — отметил президент Sitronics Group Николай Пожидаев, слова которого приводятся в сообщении.

АО "Ситроникс" — дочерняя компания АФК "Система", специализируется на разработке комплексных цифровых платформ управления в сферах безопасности, транспорта, ЖКХ, образования и их внедрении в инфраструктуру.