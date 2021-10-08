МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Telegram тестирует функцию спонсируемых сообщений, упоминание об этом появилось на официальной платформе перевода мессенджера. Решения о штрафах для Facebook на шесть миллионов рублей вступили в силу

В настоящее время рекламные сообщения работают в тестовом режиме, говорится в сообщении. Как только функция будет полностью запущена и позволит Telegram покрыть основные расходы, мессенджер начнет делиться доходами от рекламы с владельцами публичных каналов, в которых публикуются такие рекламные сообщения, говорится в переводе сообщения.

Уточняется, что в спонсируемых сообщениях будет запрещено использование медиа и внешних ссылок, а также сбор и обработка личных данных пользователей для отображения рекламы. Будет доступен только текст — максимум 160 символов. При использовании функции все читатели одного и того же канала в Telegram будут видеть одинаковый рекламный текст.

Кроме того, будет возможен максимум один рекламный пост на канал, который выводится после прочтения всех новых постов канала. Добавляется, что при использовании функции рекламных сообщений будут введены "очень жесткие правила модерации".

Telegram-канал эксперта Георгия Лобушкина подтвердил тестирование рекламных функций в мессенджере.