МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Устройства Apple созданы для осознанного потребления информации, заявил глава компании Тим Кук в интервью изданию Bustle. Apple выпустит новый iPhone SE

Комментируя проблему ментальных заболеваний, предприниматель отметил, что всегда беспокоился о людях, использующих технологии. По его словам, именно поэтому Apple разработала функцию "Экранное время" (Screen Time), которая контролирует время, проведенное за смартфоном, компьютером или планшетом."Мы пытались дать людям точное представление о том, сколько времени они на самом деле тратят на свои устройства, потому что обычно это намного больше, чем они думают", отметил глава Apple.

"Меня часто беспокоит бесконечная прокрутка, окружение себя негативом", — подчеркнул Кук, говоря о привычке пользователей бесцельно листать страницы соцсетей.

По его словам, технологии должны служить человечеству, а не наоборот. Глава Apple хочет, чтобы люди продуктивно взаимодействовали со своими устройствами и использовали их для осознанного потребления информации.

"Мы хотим, чтобы люди делали что-то со своими девайсами, например, устраивали выставки фотографий, общались с семьей и друзьями с помощью FaceTime", — отметил Тим Кук.