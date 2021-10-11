МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Практически все утечки данных (95%) происходят из-за человеческого фактора, технологии в борьбе с социальными эффектами не помогут, рассказал журналистам президент компаний "Ашманов и партнеры" и "Крибрум", член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов.

"Девяносто пять процентов всех утечек – это человеческий фактор. Технология не может бороться с социальными эффектами – это просто разные оси", — сказал Ашманов.

Он отметил, что при помощи технологий невозможно справиться с огромным количеством мошенников – "очень мотивированных, квалифицированных". Для защиты от человеческого фактора нельзя использовать роботов – люди их все равно обойдут.

"Мошенники и хакеры будут всегда на шаг впереди – нападение всегда дешевле, чем защита", — добавил Ашманов.