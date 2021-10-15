МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Мессенджер WhatsApp начал внедрять сквозное шифрование резервных копий, сообщила компания в Twitter.

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В материалах компании отмечается, что резервные копии, которые лежат на Google Диске или в iCloud, теперь можно будет защитить указанным способом.

"Вы можете обезопасить защищенную сквозным шифрованием резервную копию с помощью пароля или 64-значного ключа шифрования, который будете знать только вы. Ни WhatsApp, ни ваш поставщик услуг резервного копирования не смогут прочитать ваши резервные копии или получить доступ к ключу, необходимому для их разблокировки", — добавляется в материалах.