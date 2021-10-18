Количество установок мессенджера Telegram через Google Play превысило один миллиард
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20211018/834981397.html
Криптовалюты
Эксперт ожидает роста стоимости Ethereum в ближайшие дни
Курсы валют
Названы факторы укрепления рубля
Личный кошелек
Названы сроки накопления на новый автомобиль в России
Торги
Фондовые биржи Азии в основном растут на статистике из Китая
Банки
Банки начнут подключать карты "Мир" к Google Pay
Глобальный энергокризис
Forbes назвал главную причину энергетического кризиса в Европе
Пандемия коронавируса
ЕС экспортировал более миллиарда доз вакцин от COVID-19
Северный поток-2
Эксперт назвал, что можно поставлять по "Северному потоку-2", кроме газа
Налоги
Власти не планируют изменений в части НДФЛ в бюджете
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20211018/834981397.html
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