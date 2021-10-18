МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Количество установок мессенджера Telegram через Google Play превысило 1 миллиард, следует из информации на странице приложения в магазине. Facebook начнет реализовывать проект "метавселенной" соцсети

В конце августа платформа аналитики Sensor Tower сообщала, что приложение Telegram скачали более одного миллиарда раз во всем мире.