МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Цифровая кадровая платформа Рокет Ворк представила обновлённый сайт для бизнеса и презентовала новую процедуру регистрации в HR-кабинете заказчика, упростив алгоритм регистрации.

Как рассказал операционный директор "Рокет Ворк" Сергей Сухоставец, теперь достаточно просто ввести телефон, ИНН и перевести 1 (один) рубль, после чего система автоматически предоставит бизнесу бесплатный пробный месяц для полноценной работы на платформе.

"Идея в том, чтобы для подключения к платформе не нужно было совсем взаимодействовать с бумагой, подписывать заявления о присоединении к платформе и другие документы, а взаимодействовать, по сути, в один клик. Мне кажется, она благополучно реализована", — отметил он.

Сейчас на рынке принята следующая процедура подключения к платформам новых юрлиц: сотрудники отдела продаж находят клиента, запрашивают у него пакет учредительных документов, подписывают на бумаге Заявление о присоединении к соглашению (ЗПП), передают на вторую линию и заводят клиента руками. Процесс занимает от 1 дня до недели.

Рокет Ворк через веб-интерфейс на сайте app.rocketwork.ru запустил регистрацию в ЛК.

Теперь большая часть действий на сайте будут происходить автоматически. Добавляется, что регистрация займет от часа (в большинстве случаев) до 3 дней.

"Рокет Ворк" — электронный кадровый маркетплейс, платформа, представляющая собой одновременно HR-кабинет для заказчика и мобильное приложение для исполнителя. Компания оптимизирует операционные процессы взаимодействия с кадрами и найма сотрудников для юрлиц, а также решает проблему поиска работы (подработки) для физлиц. Входит в технологическую группу "Рокет Хьюманс".