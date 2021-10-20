МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Фишинговые ссылки могут поступать через все каналы: социальные сети, личный и рабочий e-mail, мессенджеры, SMS, а также чаты на сайтах знакомств и подобных ресурсах. Поэтому лучше никогда не открывать ссылки от незнакомцев. Об этом рассказали эксперты Роскачества совместно с компанией StopPhish.

Они предупредили, что в условиях современной цифровой реальности злоумышленники используют все существующие методы социальной инженерии для того, чтобы вынудить пользователя совершить фишинговое действие, которое окажется для него вредоносным, а для мошенников — выгодным. Юрист объяснил, зачем мошенники клонируют чужие автомобильные номера

Среди основных признаков фишинговых писем специалисты перечислили россиянам замену букв на цифры в ссылке (например, "o" на цифру "0"), прописной латинской буквы на заглавную и похожих по написанию букв (b на d). Во вредоносном письме также может содержаться "некликабельная" ссылка с заранее неверно написанными символами или же может наблюдаться подмена букв в тексте письма на символы или буквы на другом языке — "д0брьlй дeнb".

В Роскачестве пояснили, что в этом случае злоумышленник надеется, что вы скопируете ссылку и вставите ее в адресную строку.

"Мошенники также манипулируют доверчивостью пользователей, когда направляют сообщения с отсутствием каких-либо пояснений, будто письмо является продолжением диалога, которого на самом деле не было. Например, "Здравствуйте, вот обещанная ссылка"", — рассказал замруководителя Роскачества Антон Куканов.

Специалисты призвали осторожно относиться к письмам, в которых не указаны ФИО, должность, телефон и почтовый адрес отправителя.

"Знание базовых признаков фишинга снижает вероятность успеха мошенников в 20-30 раз", — подытожил гендиректор компании StopPhish Юрий Другач.