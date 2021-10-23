МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Американскую компанию Facebook могут переименовать в Meta, сообщил владелец доменного брокера PavelGross.ru Павел Гросс-Днепров.

"Я заметил массовый выкуп доменов в течение месяца во всех геозонах, включая.com. Выкупает компания, которая занимается доменами Facebook. Поэтому я думаю, что Meta.com будет", — пишет Днепров на своей странице в соцсети.

Как сообщает в свою очередь издание The Verge со ссылкой на источники, Facebook запланировала изменение названия, но подробности планируется объявить 28 октября, в ходе ежегодной конференции Facebook Connect.

Новое название компании должно ассоциироваться с метавселенной структуры холдинга.

В последние годы социальная сеть Facebook столкнулась сразу с несколькими серьезными обвинениями в манипулировании информацией пользователей и контентом. Компания, по мнению оппонентов, хочет таким образом извлечь сверхприбыль. Такие же откровения прозвучали в конгрессе США из уст бывшей сотрудницы Facebook, которая в настоящее время занимается разоблачением компании, Фрэнсис Хауген.

Напомним, что Facebook Inc. помимо социальной сети Facebook владеет другими популярными во всем мире сервисами: